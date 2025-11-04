L’Arsenal teme l’infortunio di Gyokeres

2025-11-03 22:04:00 Il web non parla d’altro: L’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta si dice “preoccupato” per l’infortunio subito dall’attaccante Viktor Gyokeres. L’attaccante svedese ha saltato l’allenamento lunedì dopo essere stato sostituito a causa del problema durante la vittoria per 2-0 di sabato sul Burnley. Arteta ha confermato che salterà sicuramente la partita di Champions League di martedì sera contro lo Slavia Praga, ma ha indicato che c’è incertezza sulla gravità del problema. “Sono preoccupato perché non ha avuto molti problemi muscolari ed è dovuto lasciare il campo e sentiva qualcosa”, ha detto Arteta lunedì sera. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

