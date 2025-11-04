L' armonia necessaria di Marco Carnesecchi

Mentre il dribbling e il tiro sono questione prettamente di gambe, durante i quali il resto del corpo si limita a essere un accessorio necessario all'equilibrio o a poco altro (a eccezione di certe finte dove il busto diventa protagonista per discordanza di movimento con gli arti inferiori), chi sta in porta ha quattro arti da controllare. Rendere armonioso un movimento è il doppio più difficile. Konstantin Sokolov, l'allenatore dei portieri della Dinamo Mosca tra il 1945 e il 1970, l'uomo che contribuì con i suoi allenamenti a far diventare Lev Yashin il portiere più forte della sua epoca – e tra i portieri più forti della storia del pallone – sosteneva che era l'armonia ciò che rendeva grande un portiere, che solo un estremo difensore armonico poteva diventare un ottimo numero 1.

