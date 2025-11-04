L’Arma dei Carabinieri e il Forlanini insieme per la prevenzione del tumore al polmone
Roma, 4 novembre 2025 – Ieri 3 novembre 2025, presso la Caserma “G. Acqua”, di piazza del Popolo, è stato stipulato un Protocollo di Intesa tra l’Arma dei Carabinieri e l’Azienda Ospedaliera “San Camillo Forlanini” di Roma, finalizzato a rafforzare la collaborazione inter-istituzionale in tema di prevenzione delle malattie causate dai danni da fumo e diffusione della cultura di un sano stile di vita. Cosa prevede l’intesa. L’iniziativa, che si inserisce nell’alveo di una più ampia strategia di tutela del benessere del personale promossa dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, consente ai militari in servizio presso gli EntiReparti del territorio amministrativo della Regione Lazio, se al momento o precedentemente dedito al fumo di sigaretta, di accedere gratuitamente, previa verifica del possesso di specifici requisiti, ad un qualificato programma preventivo mirato alla diagnosi precoce del tumore al polmone. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
