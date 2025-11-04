Lario sicuro | 74 mila euro in più per vigilanza intervento e soccorso sul lago

Regione Lombardia rafforza il proprio impegno per la sicurezza e la fruibilitàdei laghi, integrando le risorse destinate ai servizi di vigilanza, intervento e soccorso sulle acque dei laghi lombardi. La Giunta regionale ha disposto infatti ulteriori finanziamenti per 109.000 euro, a integrazione. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

NUOVI CORSI VOLONTARI CRI BASSO LARIO Hai mai pensato di entrare a far parte della Croce Rossa Italiana? Ora è il momento perfetto per iniziare! ? Il Comitato CRI Basso Lario sta avviando un nuovo corso di formazione per volontari. Serata - facebook.com Vai su Facebook

Lario sicuro: 74 mila euro in più per vigilanza, intervento e soccorso sul lago - "Questi interventi e servizi di controllo sono fondamentali per rendere i nostri laghi più sicuri, attrattivi e fruibili da cittadini e turisti" ... Secondo leccotoday.it

Iseo, Lario e Ceresio, dalla Regione 109mila euro per la sicurezza dei laghi - Le risorse si sommano a quelle già stanziate a maggio, nell’ambito del piano regionale per la sicurezza e la mobilità sostenibile sui laghi ... Segnala varesenews.it