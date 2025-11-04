Largo Jacovitti ecco perché a quasi due anni dall’incendio la piazza non è ancora stata ricostruita
Sono passati quasi due anni dal maxi-rogo che ha coinvolto largo Jacovitti a Mezzocammino, e la piazza ancora deve essere completamente bonificata e ricostruita come da piano del Comune. Rogo di rifiuti a MezzocamminoL'incendio è scoppiato il 31 dicembre 2023, a causa di rifiuti stipati. 🔗 Leggi su Romatoday.it
