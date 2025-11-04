Largo alle melodie blues con il concerto degli Hooverville Entertainers

La nuova stagione del Forlimpopoli Folk Club entra nel vivo con un nuovo appuntamento. Domenica 9 novembre a essere protagonista saranno le melodie blues con il concerto degli Hooverville Entertainers, gruppo di recente formazione che esplora la storia del genere raccontandone i personaggi e il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Visita del Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a Largo Maradona: "Un gesto di dialogo per trovare una soluzione amministrativa e regolarizzare un luogo divenuto famoso nel mondo" ? - facebook.com Vai su Facebook

Clavdio in concerto a Largo Venue - Una fusione perfetta tra una voce profonda e calda, testi poetici e puntuali e melodie morbide capaci di entrare sottopelle fin dal primo ascolto, che nel live trova il suo pieno compimento. Lo riporta romatoday.it

Melodie e ritmi sotto le stelle Di Toro dal blues al ragtime - E’ il sottotitolo del ‘Blue Moon festival’, rassegna di musica dal vivo di qualità ospitata dalla trattoria Sardella di Ancona. ilrestodelcarlino.it scrive