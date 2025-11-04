L' aretino Gianluca Giannini campione italiano di pesca alla trota

Arezzonotizie.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In data 1 e 2 novembre si è tenuta la finale del campionato italiano di pesca con esche artificiali da riva in lago catch and release, una tecnica rivolta alla trota con rilascio immediato del pesce catturato. Teatro dell’evento, la struttura Mondo Pesca a Castelfranco Veneto, dove si sono. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

L'aretino Gianluca Giannini campione italiano di pesca alla trota - L'atleta dell'Asd Arezzo Pesca ha primeggiato nelle gare da riva in lago che si sono svolte a Castelfranco Veneto ... Lo riporta arezzonotizie.it

Pesca sportiva, Giannini campione italiano - Il titolo è arrivato domenica 2 novembre al termine della competizione a Castelfranco Veneto. Come scrive teletruria.it

Cerca Video su questo argomento: Aretino Gianluca Giannini Campione