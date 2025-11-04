L' area giochi del parco Amendola sarà dedicata alle bambine e ai bambini di Gaza

, vittime della guerra nella Striscia. La targa del Comune di Modena sarà scoperta domenica 9 novembre alle 11.30 dal sindaco Massimo Mezzetti assieme all'associazione Civica15A che ha promosso la petizione. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Nuova area giochi all'interno del parco di Villa Severi. Una risposta che il comune intende dare ai più piccoli e alle loro famiglie. #Teletruria #Web - facebook.com Vai su Facebook

Inaugurata l’Area giochi inclusiva nel Parco della Liberazione a Tegoleto - Taglio del nastro sabato 12 aprile a Tegoleto per la nuova area giochi inclusiva posta nel Parco pubblico della Liberazione in via Molinara Arezzo, 13 aprile 2025 – Inaugurata l’Area giochi inclusiva ... Riporta lanazione.it

Nuova area giochi a Villa Severi: uno spazio inclusivo e sicuro per bambini e ragazzi - L’intervento, dal valore complessivo di 100mila euro, ha riguardato la sostituzione integrale delle vecchie attrezzature con nuovi giochi inclusivi e multifunzionali ... Come scrive msn.com

"Sul parco Amendola promesse non mantenute" - Il comitato di tutela dell’area verde: "Il lago perde acqua, le sequoie ne soffrono. Come scrive msn.com