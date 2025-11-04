Lanni l’accoltellatore di Milano | nel 2016 fu condannato per due fatti analoghi in Valseriana

LA VICENDA. Vincenzo Lanni, 59 anni, di Villa di Serio, accusato di aver ferito una donna in piazza Gae Aulenti, fu già autore di due episodi simili nel 2005 nella Bergamasca. Gli fu diagnosticato un disturbo schizoide. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

