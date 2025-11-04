L’Anfiteatro di Verona | un palcoscenico millenario tra storia musica e spettacoli
Verona, città patrimonio dell'UNESCO, è celebre soprattutto per un'imponente struttura che domina il centro storico: l'Arena. Questo anfiteatro romano, giunto fino a noi in uno stato di conservazione straordinario, non è solo un monumento del passato, ma cuore pulsante della cultura italiana, ospitando ogni estate una stagione lirica di risonanza internazionale. L'atmosfera che si crea sotto il cielo stellato, con le mura antiche a fare da scenografia, rende ogni rappresentazione un viaggio senza tempo. La stagione operistica estiva dell'Arena di Verona attira migliaia di appassionati da ogni angolo del mondo.
