Lancia sassi contro le auto In carcere donna di 39 anni

È finito con l’arresto e con l’accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, oltre al rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, il pomeriggio di domenica per una 39enne di origini domenicane, senza fissa dimora già nota alle forze dell’ordine. Erano passate da poco le 13, quando una pattuglia dei carabinieri di Lido Adriano, impegnata nel servizio di controllo del territorio, è stata inviata in via Sinistra Canale Molinetto a seguito di diverse segnalazioni giunte al 112 nelle quali alcuni cittadini segnalavano la presenza di una donna che, esagitata, dalla pista ciclabile, lanciava sassi ed oggetti contro i veicoli in transito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lancia sassi contro le auto. In carcere donna di 39 anni

Argomenti simili trattati di recente

CAOS A LA CREPA, SPRAY E LANCIO DI SASSI E TRANSENNE CONTRO IL LOCALE Attimi di tensione sabato sera al “La Crepa”. Un gruppo di giovani avrebbe lanciato sassi e transenne e spruzzato spray al peperoncino al divieto di entrare perché il local - facebook.com Vai su Facebook

Paura al Quartiere africano, lancia sassi contro i passanti e ne colpisce uno alla testa - X Vai su X

Lancia sassi contro le auto. In carcere donna di 39 anni - È finito con l’arresto e con l’accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, oltre al rifiuto di indicazioni ... Riporta msn.com

Ravenna lancia oggetti contro le auto in transito: arrestata dopo una colluttazione con i Carabinieri - omeriggio di caos e paura in via Sinistra Canale Molinetto, dove una donna di 39 anni, di origini domenicane e senza fissa dimora, ha dato in escandescenze lanciando sassi e oggetti contro le auto di ... Da ravennawebtv.it

Ravenna, si piazza sulla ciclabile e lancia sassi contro le auto in transito: 39enne arrestata - È finito con l’arresto e con l’accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale oltre al rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, ... Si legge su corriereromagna.it