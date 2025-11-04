Lanci di bottiglie e cori sul Duce al liceo Righi di Roma occupato | è il secondo blitz fascista in due giorni E il caso finisce in Parlamento – Il video

«Duce, Duce». Con questo coro, un gruppo di giovani vestiti di nero e con il volto coperto ha assaltato il liceo Righi di Roma, occupato da giorni dagli studenti. Dopo il primo blitz di ieri sera, documentato da diversi video, un nuovo raid si è verificato anche questa sera, 4 novembre. «Hanno cercato di forzare le porte del liceo, hanno fatto lanci e intonato i loro cori. Sono stati respinti e cacciati dalla nostra scuola», riferiscono dal collettivo studentesco. Nella notte precedente, gli occupanti erano già stati sorpresi dal lancio di bottiglie e dal danneggiamento di auto e cassonetti presenti davanti all’istituto. 🔗 Leggi su Open.online

