Lanci di bottiglie e cori sul Duce al liceo Righi di Roma occupato | è il secondo blitz fascista in due giorni E il caso finisce in Parlamento – Il video

Open.online | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Duce, Duce». Con questo coro, un gruppo di giovani vestiti di nero e con il volto coperto ha assaltato il liceo Righi di Roma, occupato da giorni dagli studenti. Dopo il primo blitz di ieri sera, documentato da diversi video, un nuovo raid si è verificato anche questa sera, 4 novembre. «Hanno cercato di forzare le porte del liceo, hanno fatto lanci e intonato i loro cori. Sono stati respinti e cacciati dalla nostra scuola», riferiscono dal collettivo studentesco. Nella notte precedente, gli occupanti erano già stati sorpresi dal lancio di bottiglie e dal danneggiamento di auto e cassonetti presenti davanti all’istituto. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Approfondisci con queste news

lanci bottiglie cori duceLanci di bottiglie e cori sul Duce al liceo Righi di Roma occupato: è il secondo blitz fascista in due giorni. E il caso finisce in Parlamento – Il video - Il Pd ha deciso di presentare un’interrogazione al Senato sui fatti di ieri sera. Lo riporta open.online

lanci bottiglie cori duceAttacco neofascista ai ragazzi del Righi: cori “Duce Duce” e lanci di bottiglie contro il liceo - Blitz di 15 giovani con i volti coperti dai caschi poi la fuga prima dell’arrivo della polizia. Come scrive msn.com

"Boia chi molla" e "Duce, duce": cori fascisti e lancio di bottiglie sotto al liceo occupato - Il caso al Righi, in mano agli studenti dallo scorso 22 ottobre, il collettivo: "I fascisti hanno tentato di entrare a scuola, ma li abbiamo respinti" ... Secondo romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Lanci Bottiglie Cori Duce