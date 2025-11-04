L’anatema di Iva Zanicchi a Belve | Ok Il Prezzo è Giusto! sarà un flop tremendo senza di me
Alla corte di Belve, Iva Zanicchi è un vulcano in piena eruzione. Ospite di Francesca Fagnani del secondo appuntamento dell’edizione 20252026, in onda questa sera su Rai 2, l’Aquila di Ligonchio non solo è caduta mentre abbandonava lo studio, ma non si è sottratta nemmeno alle scomode domande della conduttrice. Tra guai col fisco e il suo rapporto con Mina, la cantante ha fatto un pronostico, decisamente funereo, sul ritorno in Rai di Ok, Il Prezzo è Giusto, lo storico format che ha condotto per tantissimi anni su Canale 5 e Rete 4. Il rapporto con Mina. Nell’intervista, la Fagnani sceglie di dedicare un po’ di spazio al rapporto con Mina. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
