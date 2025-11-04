L' analisi dei flussi migratori al cuore della rassegna Profughi passione per la pietà

Flussi migratori, accoglienza e stereotipi. Ad approfondire questi temi sarà la decima edizione della rassegna "Profughi, passione per la pietà" che a Palazzo Albicini, da sabato 8 novembre, ospiterà intellettuali, musicisti e giornalisti con incontri dedicati ad analizzare l'attualità, tra. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Attrazione e recupero dei talenti in Calabria! Se sei uno studente, studentessa, lavoratore o lavoratrice calabrese che vive nel Regno Unito, e più in generale all'estero, partecipa a un questionario che ha l'obiettivo di realizzare un'analisi strutturata dei flussi mi Vai su Facebook

Vuoi analizzare i flussi commerciali e il posizionamento dell’Italia sui mercati internazionali? Con il servizio gratuito “Statistiche di commercio estero” puoi consultare online: Elaborazioni statistiche su scambi e investimenti diretti in Italia Analisi del posizi - X Vai su X

Migranti: cambiano e rallentano i flussi migratori verso i Paesi più ricchi dell'Ocse - I Paesi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) hanno registrato un forte calo della migrazione per motivi di lavoro dopo diversi anni di rapida crescita ... Riporta msn.com

I flussi migratori che fanno bene al lavoro - La relazione tecnica che accompagna il decreto sui flussi migratori approvato a luglio, che consente l’ingresso di circa mezzo milione di immigrati regolari nel prossimo triennio, contiene ... Riporta ilfoglio.it

Analisi flussi, non voto elemento centrale regionali umbre - Il dato più evidente nell'analisi dei flussi elettorali è quello del non voto, ma sono stati definiti "considerevoli" anche i cambiamenti repentini di scelte politiche da parte degli elettori. Segnala ansa.it