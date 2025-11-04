L'amore l'ironia e il gioco con la coppia comica Marta e Gianluca

M ilano, 4 nov. (askanews) – Un po’ Venere e Cupido, un po’ gioco delle coppie. Marta e Gianluca con la loro incredibile ironia scherzano in “Save the dating – Amori in corso”, da giovedì 6 novembre 2025 per 4 settimane in prima serata sul NOVE e su discovery+. L’amore non è un’app, ma uno spettacolo dal vivo, è l’idea che muove lo show di una delle coppie comiche più amate. “In realtà è a metà fra spettacolo e game show, cioè nel senso che ci sono degli sketch poi con dei colleghi che noi stimiamo molto, che vengono a fare gli ospiti e poi questi game in cui tentiamo proprio di accoppiare le persone, di accoppiare i single”. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - L’amore, l’ironia e il gioco con la coppia comica Marta e Gianluca

Scopri altri approfondimenti

Marta e Gianluca, coppia comica tra ironia e sentimenti: l’amore al centro del nuovo show in prima serata sul @nove - X Vai su X

La cantante e il coreografo, insieme da oltre 20 anni e genitori di Samuel, raccontano con ironia la loro vita di coppia fatta di amore, litigi e normalità Vai su Facebook

L'amore, l'ironia e il gioco con la coppia comica Marta e Gianluca - Con 13 single sul palco in ogni puntata (selezionati fra oltre 600 candidature) Marta e Gianluca portano il pubblico in un viaggio nell'amore ai giorni nostri. libero.it scrive

Marta e Gianluca: "Non siamo una coppia. Per noi l'amore è uno spettacolo dal vivo" - Il duo comico debutta alla conduzione con 'Save the Dating - Secondo adnkronos.com

La coppia comica Marta e Gianluca: «Non stiamo insieme nella vita, l’amore solo nel nuovo show in tv» - Dopo Zelig e il successo social, al via dal 6 novembre un programma sul Nove tra sketch, giochi di coppia e momenti di verità ... Da msn.com