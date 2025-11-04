L' America c' è alla Cop30 sul clima torna la rete di leader statunitensi che non ha smesso di credere nel futuro

L'amministrazione Usa probabilmente non sarà in Brasile, ma il network America is all in porterà alla Cop30 il no di Stati, città e imprese al negazionismo di Washington. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - L'America c'è, alla Cop30 sul clima torna la rete di leader statunitensi che non ha smesso di credere nel futuro

