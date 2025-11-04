L’Amazzonia che ospita la Cop30 soffocata dai roghi appiccati per far spazio ai pascoli | a Porto Velho livelli di inquinamento superiori a Pechino

Mentre il Brasile si prepara ad accogliere la Conferenza delle Parti sul clima, l’agribusiness soffoca l’ Amazzonia che quest’anno accoglie la Cop 30 a Belém ( Leggi l’approfondimento ). A Porto Velho (Rondônia) e Lábrea (Amazonas), dentro e intorno alla più grande foresta pluviale del pianeta, si respira aria contaminata da livelli di particelle tossiche superiori a quelli di molte megalopoli mondiali, come San Paolo, Pechino o Londra. Lo raccontano i dati di un report appena pubblicato da Greenpeace International. La quasi totalità degli incendi nell’Amazzonia brasiliana, inoltre, è causata da attività umane e concentrata in aree soggette a sfruttamento agricolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

