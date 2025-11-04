L’alta pressione favorisce il bel tempo | attenzione alla nebbia in pianura
Un campo di alta pressione favorisce condizioni di tempo stabile sulla nostra regione per alcuni giorni, ma aumenterà il rischio di nebbie lungo le pianure e aumenteranno i livelli di inquinamento, specialmente all’interno e in prossimità delle grandi città. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Martedì 4 novembre 2025 Tempo Previsto: Sereno o poco nuvoloso su tutti i settori e per l’intera giornata, con foschie lungo le valli, specialmente in mattinata. Nebbie notturne e mattutine nelle aree padane di bassa pianura. Temperature: (in pianura) Minime in lieve calo (+4+6 °C), massime in lieve calo (+16+18 °C). 🔗 Leggi su Bergamonews.it
