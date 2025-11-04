L'alpinista lo studente il biologo l'arboricoltore e il fotografo | chi erano gli italiani morti in Nepal

Fanpage.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono in tutto 5 gli alpinisti italiani deceduti in Nepal in due diversi incidenti avvenuti sulla vetta Panbari e al campo base del piccolo Yalung Ri. Le vittime sono Paolo Cocco, Alessandro Caputo, Stefano Farronato, Marco Di Macello e Markus Kirchler. 🔗 Leggi su Fanpage.it

