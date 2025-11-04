L' alopecia è una condizione caratterizzata dalla perdita parziale o totale dei capelli o dei peli in diverse aree del corpo

Amica.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ alopecia è una condizione caratterizzata dalla perdita parziale o totale dei capelli o dei peli in diverse aree del corpo. Può presentarsi in forme temporanee o permanenti, localizzate o diffuse, influenzando non solo l’aspetto fisico, ma anche il benessere psicologico della persona. La manifestazione più comune è l’ alopecia androgenetica, che si verifica gradualmente e colpisce prevalentemente uomini e donne con predisposizione genetica. Un’altra forma diffusa è l’ alopecia areata, in cui la caduta dei capelli avviene a chiazze, spesso in modo improvviso. Tra i sintomi principali si notano un diradamento progressivo, perdita a ciocche o aree completamente glabre sul cuoio capelluto o su altre parti del corpo. 🔗 Leggi su Amica.it

l alopecia 232 una condizione caratterizzata dalla perdita parziale o totale dei capelli o dei peli in diverse aree del corpo

© Amica.it - L'alopecia è una condizione caratterizzata dalla perdita parziale o totale dei capelli o dei peli in diverse aree del corpo.

Scopri altri approfondimenti

Alopecia da stress: come riconoscerla e quando preoccuparsi - L’alopecia da stress, conosciuta anche come alopecia psicogena, &#232; una condizione sempre più diffusa che colpisce molte persone a livello globale. Lo riporta blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Alopecia 232 Condizione Caratterizzata