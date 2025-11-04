L’ alopecia è una condizione caratterizzata dalla perdita parziale o totale dei capelli o dei peli in diverse aree del corpo. Può presentarsi in forme temporanee o permanenti, localizzate o diffuse, influenzando non solo l’aspetto fisico, ma anche il benessere psicologico della persona. La manifestazione più comune è l’ alopecia androgenetica, che si verifica gradualmente e colpisce prevalentemente uomini e donne con predisposizione genetica. Un’altra forma diffusa è l’ alopecia areata, in cui la caduta dei capelli avviene a chiazze, spesso in modo improvviso. Tra i sintomi principali si notano un diradamento progressivo, perdita a ciocche o aree completamente glabre sul cuoio capelluto o su altre parti del corpo. 🔗 Leggi su Amica.it

