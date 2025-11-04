L’alluvione del 1966 a La Nazione Candele per lavorare E il sindaco in redazione

Firenze, 4 novembre 2025 – Appena in tempo, nella tipografia de La Nazione, per stampare la locandina con su scritto ’L’Arno straripa a Firenze’. Appena in tempo per chiudersi nelle case, e di finestra in finestra spargere la voce ’l’è venuta di fuori in pieno centro’. Oppure, per frugare nell’acqua che avanzava alla ricerca di un oggetto caro, di un libro, di una foto, a tirar via dalle pareti l’affresco di una chiesa. O un crocefisso, come il Cimabue di Santa Croce. Alluvione, le foto storiche del dramma del 1966 Per giorni era piovuto, ma nessuno pensava che l’Arno potesse venir fuori. Al giornale era stato un pomeriggio noioso, una rapina e poco altro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

