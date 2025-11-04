L’allenatore si accascia e muore in panchina a 44 anni durante la partita | choc in Super Liga
Mladen Zizovic, allenatore del Radni?ki 1923, è morto a 44 anni dopo essersi accasciato all’improvviso in panchina durante la partita contro il Mladost Lu?ani. Sono stati momenti drammatici in Super Liga, massimo campionato in Serbia, quando il tecnico ha avuto un malore al 22esimo del primo tempo, quando la sua squadra stava vincendo per 0-2. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi e il trasporto d’urgenza in ospedale, per Zizovic non c’è stato nulla da fare. La notizia del decesso, che è stato constatato qualche ora più tardi, ha portato ovviamente all’immediata sospensione del match che si stava giocando ieri, lunedì 3 novembre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
