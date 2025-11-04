L’allenatore Passarini sul futuro Tolentino una partita interpretata molto bene

"Buon pareggio su un campo storicamente difficile per noi". Guarda il bicchiere mezzo pieno Paolo Passarini, tecnico del Tolentino, dopo lo 0-0 contro il Montegranaro. Gara molto equilibrata tra formazioni con il Tolentino che continua a muovere la classifica. "Il rammarico dei ragazzi nello spogliatoio dopo il fischio finale – dice Passarini – rende bene l’idea della gara giocata. Siamo stati bravi ad interpretarla nelle due fasi, concedendo poco agli avversari in zona gol". i cremisi chiudono imbattuti una settimana impegnativa con tre partite disputate molto ravvicinate. Ora Passarini avrà una settimana piena di lavoro per poter recuperare al meglio le energie e tornare quanto prima a vincere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

