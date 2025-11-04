L' allenatore muore durante la partita | la disperazione dei calciatori

L’ex nazionale bosniaco Mladen Zizovic, allenatore del Radnicki, è stato colpito da un malore a metà del primo tempo della partita contro il Mladost Lucani. L’incontro è stato immediatamente sospeso dopo l’annuncio della sua scomparsa, tra la disperazione di giocatori e membri dello staff. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - L'allenatore muore durante la partita: la disperazione dei calciatori

