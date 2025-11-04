L' allarme di una lettrice | Piazza Sacro Cuore è pericolosa di notte soprattutto per le donne

Ilpescara.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nostra lettrice ci ha scritto per segnalarci come piazza Sacro Cuore, in pieno centro a Pescara, sia pericolosa in particolare per le donne di sera:“La sera piazza Sacro Cuore è pericolosa, Nessun controllo. Pericolosissima per le donne. Sarebbe il caso che fosse presidiata dalle forze. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Bivacchi e schiamazzi allarme sicurezza in piazza Cagnoni - Dopo l’allarme lanciato nelle scorse settimane, per la presenza di alcuni individui che infastidiscono e ... Scrive laprovinciapavese.gelocal.it

Cerca Video su questo argomento: Allarme Lettrice Piazza Sacro