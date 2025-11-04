L' allarme di una lettrice | Piazza Sacro Cuore è pericolosa di notte soprattutto per le donne

Una nostra lettrice ci ha scritto per segnalarci come piazza Sacro Cuore, in pieno centro a Pescara, sia pericolosa in particolare per le donne di sera:“La sera piazza Sacro Cuore è pericolosa, Nessun controllo. Pericolosissima per le donne. Sarebbe il caso che fosse presidiata dalle forze. 🔗 Leggi su Ilpescara.it