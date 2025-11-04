L’agricoltura diventa rigenerativa

Inalca, leader italiano nella produzione di carni bovine, in collaborazione con Corteva Agriscience, ha sviluppato un progetto poliennale di agricoltura rigenerativa per ridurre l’impatto ambientale della produzione di foraggi destinati agli allevamenti. Nelle aziende zootecniche afferenti al gruppo Inalca, e coinvolte nel progetto, è stata misurata una riduzione media del 19% delle emissioni di Co2? equivalente per tonnellata di foraggio prodotto, grazie all’adozione di pratiche agronomiche innovative che contemplano l’uso razionale dei reflui stabilizzati con dell’inibitore della nitrificazione Instinct, e del biostimolante azotofissatore BLueN, che migliorano l’efficienza dell’azoto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

