L’aggressore di Gae Aulenti | donna scelta a caso nel luogo simbolo del potere economico

L’ACCOLTELLAMENTO. L’uomo, nell’interrogatorio che si è svolto nella notte, ha confessato e spiegato i motivi del suo gesto. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - L’aggressore di Gae Aulenti: donna scelta a caso nel luogo simbolo del potere economico

Nel 2016 è stato condannato, ma il giudice gli ha riconosciuto la semi infermità mentale. Il presunto aggressore, ex programmatore informatico, accusato del tentato omicidio della donna accoltellata stamane alla schiena in piazza Gae Aulenti a Milano e rint - facebook.com Vai su Facebook

Donna accoltellata in piazza Gae Aulenti, arrestato l’aggressore: nel 2015 pugnalò due anziani a #Bergamo - X Vai su X

Donna accoltellata a Milano in piazza Gae Aulenti: il video dell’aggressione - Lunedì mattina, in piazza Gae Aulenti a Milano, una donna di 43 anni, Anna Laura Valsecchi, è stata accoltellata da un uomo che è poi fuggito. Si legge su blitzquotidiano.it

Milano, donna accoltellata in piazza Gae Aulenti: fermato il presunto aggressore - Si tratta di un 59enne italiano nato a Bergamo, che al momento non risulta avere collegamenti con la vittima ed era stato protagonista di un episodio analogo nel 2015. Scrive tg24.sky.it

“Ucciderò le donne”: il passato di Vincenzo Lanni e l’aggressione in Gae Aulenti - Vincenzo Lanni e l'attacco in Gae Aulenti: l'aggressore che aveva promesso di colpire le donne è tornato a seminare paura in pieno centro a Milano. Da notizie.it