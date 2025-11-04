L'aggressione di Milano dimostra che qualcosa non funziona nella gestione di persone con disturbi psichiatrici

Vincenzo Lanni è stato arrestato il 3 novembre per il tentato omicidio di una donna di 43 anni accoltellata in piazza Gae Aulenti a Milano. Nel 2015 aveva colpito con le stesse modalità due anziani nella Bergamasca. Una perizia gli aveva diagnosticato un disturbo schizoide di personalità e dopo 5 anni di reclusione e 3 anni di Rems era tornato libero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

