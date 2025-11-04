L' affondo di Manuela Bora | Nel Pd manca democrazia vanno azzerati i livelli intermedi

ANCONA – L’ex consigliera regionale del Pd Manuela Bora interviene sulle vicissitudini che hanno coinvolto il suo partito negli ultimi giorni. E poco importa che la vicenda Mastrovincenzo sia a quanto pare rientrata grazie all’intervento del direttivo provinciale. Per lei, che alla fin fine lo va. 🔗 Leggi su Anconatoday.it