L’affettatore di prosciutto a Disneyland Paris spaventa il cliente spagnolo che ironizza sui social – Video

Ilfattoquotidiano.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non tutti sanno affettare il prosciutto a mano come un vero “ cortador ” spagnolo. L’ha sperimentato (a sue spese) Alvaro Espinosa, autore di un video che sta facendo il giro del web. Nella clip l’uomo si trova in un hotel di Disneyland Paris: davanti a lui un “affettatore” professionista taglia a mano un prosciutto. Peccato che la tecnica non sia delle migliori, tanto da “ spaventare ” lo spagnolo che ironizza parlando di “eleganza nel taglio” di “curva perfetta” del prosciutto. Salvo poi specificare nella didascalia: “Pov: quando l’affettatore di prosciutto viene dalla Cina”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

l8217affettatore di prosciutto a disneyland paris spaventa il cliente spagnolo che ironizza sui social 8211 video

© Ilfattoquotidiano.it - L’affettatore di prosciutto a Disneyland Paris “spaventa” il cliente spagnolo che ironizza sui social – Video

Altre letture consigliate

l8217affettatore prosciutto disneyland parisL’affettatore di prosciutto a Disneyland Paris “spaventa” il cliente spagnolo che ironizza sui social – Video - L’ha sperimentato (a sue spese) Alvaro Espinosa, autore di un video che sta facendo il giro del web. Si legge su ilfattoquotidiano.it

Spagnolo «terrorizzato» da un affettatore professionista di prosciutto a Disneyland Paris - L’autore è lo spagnolo Álvaro Espinosa, che durante un soggiorno al lussuoso hotel di Disneyland Paris si è trovato di fronte a una scena che definire «traumatica» non è esagerato: un presunto affetta ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: L8217affettatore Prosciutto Disneyland Paris