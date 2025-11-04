L’affettatore di prosciutto a Disneyland Paris spaventa il cliente spagnolo che ironizza sui social – Video

Non tutti sanno affettare il prosciutto a mano come un vero “ cortador ” spagnolo. L’ha sperimentato (a sue spese) Alvaro Espinosa, autore di un video che sta facendo il giro del web. Nella clip l’uomo si trova in un hotel di Disneyland Paris: davanti a lui un “affettatore” professionista taglia a mano un prosciutto. Peccato che la tecnica non sia delle migliori, tanto da “ spaventare ” lo spagnolo che ironizza parlando di “eleganza nel taglio” di “curva perfetta” del prosciutto. Salvo poi specificare nella didascalia: “Pov: quando l’affettatore di prosciutto viene dalla Cina”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’affettatore di prosciutto a Disneyland Paris “spaventa” il cliente spagnolo che ironizza sui social – Video

