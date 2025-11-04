L’aeroporto vola verso quota 600mila Ma ora scoppia il caso Ryanair

I dati di traffico del mese di ottobre all’Aeroporto internazionale dell’Umbria "San Francesco d’Assisi" confermano l’ andamento record del 2025: con 57.862 passeggeri, si tratta del miglior ottobre di sempre per lo scalo, con una crescita del +9% rispetto all’ottobre 2024 (quando i passeggeri furono 53.266) e del +7% rispetto all’ottobre 2023, precedente record mensile per questo periodo, con 53.913 passeggeri. Il record mensile assoluto è stato registrato lo scorso agosto, con 81.267 passeggeri transitati. Il dato relativo ai primi dieci mesi dell’anno - riferisce una nota - si attesta su oltre 570mila passeggeri, superando di oltre 35mila transiti l’intero traffico del 2024 - precedente record annuale - e portando le proiezioni al 31 dicembre verso un totale superiore ai 600mila passeggeri. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’aeroporto vola verso quota 600mila. Ma ora scoppia il "caso Ryanair"

