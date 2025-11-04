L' aeroporto meglio del pre-Covid quasi 410 mila passeggeri Record per la gestione Airiminum

Riminitoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conclusa la stagione estiva, è tempo di bilanci per l'aeroporto Fellini di Rimini-San Marino. Lo scalo ha registrato (da inizio 2025) un totale di 409.754 passeggeri: si tratta del miglior risultato per la gestione Airiminum. Significativo, fino al 31 ottobre 2025, l’incremento dei passeggeri. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Linate e Malpensa, gli aeroporti volano ai livelli pre-Covid: 156 destinazioni (merito delle low cost) - Se non è un ritorno ai livelli record del 2019 dopo due anni di pandemia poco ci manca. Come scrive milano.corriere.it

Aeroporto Genova, traffico passeggeri supera livelli pre-covid - Oltre 156mila passeggeri movimentati nei primi due mesi del 2025, con una crescita del +14,2% rispetto al medesimo periodo del 2024. Lo riporta ansa.it

Aeroporto, i ricavi superano quelli pre-Covid - Crescono anche l’utile (sul 2022) e il traffico dei passeggeri Ancora grandi soddisfazione per l’Aeroporto Marconi. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

