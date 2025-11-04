L' aeroporto meglio del pre-Covid quasi 410 mila passeggeri Record per la gestione Airiminum
Conclusa la stagione estiva, è tempo di bilanci per l'aeroporto Fellini di Rimini-San Marino. Lo scalo ha registrato (da inizio 2025) un totale di 409.754 passeggeri: si tratta del miglior risultato per la gestione Airiminum. Significativo, fino al 31 ottobre 2025, l’incremento dei passeggeri. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Aeroporto di Bologna. . ? Emirates & Aeroporto di Bologna: che coppia ? Un connubio lungo 10 anni, quelli della presenza di Emirates nel nostro scalo! ? Eleganza, potenza e passione: simboli che rappresentano al meglio l’eccellenza che accogliamo - facebook.com Vai su Facebook
Linate e Malpensa, gli aeroporti volano ai livelli pre-Covid: 156 destinazioni (merito delle low cost) - Se non è un ritorno ai livelli record del 2019 dopo due anni di pandemia poco ci manca. Come scrive milano.corriere.it
Aeroporto Genova, traffico passeggeri supera livelli pre-covid - Oltre 156mila passeggeri movimentati nei primi due mesi del 2025, con una crescita del +14,2% rispetto al medesimo periodo del 2024. Lo riporta ansa.it
Aeroporto, i ricavi superano quelli pre-Covid - Crescono anche l’utile (sul 2022) e il traffico dei passeggeri Ancora grandi soddisfazione per l’Aeroporto Marconi. Lo riporta ilrestodelcarlino.it