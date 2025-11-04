Ladro palpeggiatore colto sul fatto in metro fra Duomo e San Babila

Milano, 4 novembre 2025 – La Polizia di Stato domenica a Milano ha arrestato in flagranza, un cittadino cileno di 33 anni, per il tentato furto aggravato in concorso commesso in metropolitana. Nel pomeriggio del due novembre, i poliziotti della 6^ sezione della Squadra Mobile, nel corso di un servizio predisposto dalla Questura di Milano per contrastare i reati predatori, hanno notato nella stazione metropolitana MM1 San Babila due uomini che, scambiandosi cenni di intesa, ponevano attenzione alle tasche e alle borse dei passeggeri. La tecnica. I due, approfittando della presenza di molti turisti e viaggiatori, si spostavano nel convoglio addossandosi alle persone, tastando in alcuni casi i cappotti e le giacche per accertarsi di vari beni da rubare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ladro “palpeggiatore” colto sul fatto in metro fra Duomo e San Babila

