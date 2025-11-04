Ladro in monopattino ruba una collana d' oro e scappa a Torino la vittima | Restituiscimi il gioiello

“È arrivato da dietro con il monopattino. Quando ho capito cos’aveva fatto, era già troppo lontano per riuscire a raggiungerlo”. Un ragazzo di 29 anni racconta così il furto subito sabato 1 novembre, intorno alle 19:45, all’incrocio tra corso Palestro e via Juvarra, a Torino.La passeggiata con. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Forzando la finestra, il ladro è entrato nel locale per rubare il monopattino - facebook.com Vai su Facebook

Prima investita da un monopattino, poi derubata del cellulare mentre era a terra: notte davvero sfortunata per una donna spagnola di 32 anni. - X Vai su X

Arriva in monopattino a Torino e ruba una collana d'oro, la vittima al ladro in fuga: "Restituiscimi il gioiello" - Prosegue la vittima, che ha sporto denuncia dai carabinieri di Torino Vanchiglia: “Quella collana ha un ciondolo a forma di croce etrusca. Si legge su torinotoday.it

Investita da un uomo in monopattino che scappa, sciacallo le ruba lo smartphone invece di soccorrerla - La ragazza era appena scesa da un autobus ad una fermata della via Prenestina. Riporta romatoday.it

Roma, travolta dal monopattino e derubata: «Ero a terra, mi ha preso il cellulare» - Aveva passato la serata in giro per locali, festeggiando Halloween con una sua amica. Scrive ilmessaggero.it