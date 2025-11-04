Ladro di offerte in chiesa in trasferta dalla Ciociaria alla provincia di Foggia

Pensava di farla franca e invece è caduto nella rete degli uomini delle forze dell'ordine. Stiamo parlando del ladro che dalla provincia di Frosinone aveva preso di mira delle chiese in Puglia ed ha cercato di svuotarle dalle offerte.L'arresto da parte dei carabinieriSi intrufola in chiesa, forza. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Approfondisci con queste news

Telesveva. . Lucera, ladro senza fede entra in chiesa per rubare le offerte: 11 gli arresti dei Carabinieri in una serie di operazioni in provincia di Foggia #foggia #cronaca #arresti #carabinieri - facebook.com Vai su Facebook

Ladro deruba i fedeli a messa e fa shopping con le carte di credito rubate - Quando la coppia derubata si è resa conto del furto, al termine della funzione, era troppo tardi: sul telefono della donna, infatti, erano già arrivati diversi avvisi di pagamento effettuati tramite ... Riporta romatoday.it

Ladro fugge in chiesa, i carabinieri lo arrestano - Scene da film ieri a Santa Maria Assunta di Montecchio con inseguimento tra le panche e alla presenza di alcuni fedeli in preghiera Dal furto al bar all’arresto in chiesa, con inseguimento tra le ... ilrestodelcarlino.it scrive

Individuato il ladro che ha rubato la macchina a Rita Dalla Chiesa: “Un uomo di 41 anni con precedenti” - La giornalista aveva raccontato sui social l'accaduto, spiegando che poi l'auto le era stata riportata ... Segnala fanpage.it