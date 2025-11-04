Arezzo, 4 novembre 2025 – Erano circa le 20 di ieri sera, 3 novembre, quando tre persone con il volto coperto da passamontagna hanno tentato di entrare in alcune abitazioni a Ponticino, nel comune di Laterina Pergine Valdarno, in provincia di Arezzo. Il piano dei malviventi è però saltato quando alcuni residenti, già rientrati in casa, si sono accorti dei movimenti sospetti. Alla vista dei proprietari, i ladri sono fuggiti nei campi circostanti, riuscendo a far perdere le proprie tracce. Gli abitanti, scesi in strada per cercare di seguirli, non sono riusciti a raggiungerli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno raccolto testimonianze e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza per avviare le indagini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ladri in azione all’ora di cena, residenti li inseguono nei campi