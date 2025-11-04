Ladies First accende il Noir di Lissone | cena-show con Magic Mike Revolution

Venerdì 7 novembre, il NOIR Club & Restaurant di Lissone accende la prima di Ladies First: cena e spettacolo con i ballerini di Magic Mike Revolution, ispirati ai film cult. Una notte pensata per il pubblico femminile, intensa e coinvolgente, tra performance ad alto impatto e un’esperienza di ristorazione curata. Un invito al pubblico femminile . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Ladies First debutta al NOIR di Lissone con gli artisti di Magic Mike Revolution - Venerdì 7 novembre il NOIR Club & Restaurant inaugura il format “Ladies First”, una serata pensata per il pubblico femminile che vedrà protagonisti i ballerini professionisti di Magic Mike Revolution, ... Scrive comunicati-stampa.net

