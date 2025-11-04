L’acqua è morta ma noi ci facciamo un selfie al funerale

Avellinotoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Solofra, l’acqua è finita. E non è un dramma a parole, ma un fatto concreto che tocca la sopravvivenza di una città intera e di tutta la sua provincia. Ma, eh, tanto che sarà mai? Un po’ d’acqua in meno, tanto a che serve? Anziché indignarci, ci lamentiamo sui social, mettiamo il "mi piace". 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

