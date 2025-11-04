L' acqua a Roccamontepiano è di nuovo potabile | revocato il divieto di consumo alimentare

Chietitoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata revocata l'ordinanza sindacale dello scorso 29 ottobre, con cui si stabiliva il divieto dell'uso dell'acqua di rubinetto a Roccamontepiano. L'acqua, dunque, è tornata potabile.  L'Aca, dopo aver effettuato controlli degli impianti e delle reti, nonché il lavaggio e disinfezione della. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

