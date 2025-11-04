L'accoppiamento dei dinosauri era così irruento da provocare lesioni | la scoperta sulle ossa delle femmine

Fanpage.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La diffusa presenza di fratture sulle vertebre della coda degli adrosauri, i dinosauri dal becco d'anatra, ha permesso di determinare il comportamento sessuale irruento di questi animali. Secondo gli scienziati, infatti, queste lesioni sono coerenti con la pressione esercitata dalla monta del maschio. Il paleontologo Filippo Bertozzo, primo autore dello studio, racconta a Fanpage.it la nascita di questa affascinante scoperta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

