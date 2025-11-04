L’accoltellatore di piazza Gae Aulenti Vincenzo Lanni confessa | Ho scelto a caso volevo colpire in un luogo simbolo del potere economico

Lanni ha sostenuto di aver agito perché spinto da un "forte risentimento" e dall'"insofferenza". La sua confessione è stata descritta come "lucida" L'accoltellatore di piazza Gae Aulenti Vincenzo Lanni confessa l'aggressione ai danni di Anna Laura Valsecchi, la 43enne manager di Finlombarda p. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

