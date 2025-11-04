L’accoltellatore di piazza Aulenti confessa | Volevo colpire in luogo simbolo del potere economico

Repubblica.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vincenzo Lanni interrogato dopo l’arresto: la scelta casuale della vittima e il “forte risentimento” per la comunità di recupero. 🔗 Leggi su Repubblica.it

l8217accoltellatore di piazza aulenti confessa volevo colpire in luogo simbolo del potere economico

© Repubblica.it - L’accoltellatore di piazza Aulenti confessa: “Volevo colpire in luogo simbolo del potere economico”

Argomenti simili trattati di recente

Pop-up Chocoviar, Venchi celebra il cioccolato in piazza Gae Aulenti - Dall’11 al 19 ottobre un’installazione aperta al pubblico nel cuore di Milano, firmata dallo storco brand che esalta il suo prodotto di punta in tutte e 8 le versioni, comprese le novità Lampone e ... Come scrive ilgiorno.it

Milano-Cortina:con Coca-Cola una seggiovia in piazza Gae Aulenti - Una seggiovia in piazza Gae Aulenti, simbolo del viaggio verso le emozioni che solo le Olimpiadi possono regalare. Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: L8217accoltellatore Piazza Aulenti Confessa