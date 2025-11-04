Laboratorio clandestino per la lavorazione della carne sequestrata una tonnellata a Striano

Carne da incubo in provincia di Napoli, scatta il sequestro dei finanzieri. I militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli, nell'ambito delle attività di controllo economico del territorio e di contrasto ai traffici illeciti, hanno sequestrato a Striano, con la collaborazione di personale dell'ASL Napoli 3 SUD, circa 1 tonnellata di frattaglie.

