Caterina Balivo ci regala un altro pomeriggio fatto di chiacchiere, risate e argomenti interessanti con la puntata del 4 novembre de La Volta Buona. Ospiti dello show, seduti nel divano – ormai iconico – della trasmissione, Enzo Salvi, Roberto Magalli, Adriana Volpe, Luisa Corna, Pino Insegno, Enzo Salvi, Roberto Ciufoli e Simone, figlio di Gigi Sabani. Fiorello e Belen a Sanremo 2026. Voto: 8. Si parte con un tema piuttosto caldo, ossia la possibile presenza di Fiorello a Sanremo 2026. Sono in tanti a sperare che il conduttore e mattatore possa sbarcare ancora una volta sul palco dell’Ariston. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Volta Buona, pagelle 4 novembre: Fiorello e Belen a Sanremo (8) Enzo Salvi in lacrime (9)