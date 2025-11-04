la virtus bologna vince ancora si impone con varese 83 77

Bologna, 4 novembre 2025 – Inizia alla Itelyum Arena con la vittoria della Virtus Bologna la sesta e lunga giornata della serie A di basket, distribuita su 4 giorni e con l'ultima partita (Trieste-Tortona) programmata per la prossima settimana. La Virtus, reduce dal successo su Trento, si impone su Varese per 83-77 allungando a tre partite la sua striscia positiva in campionato e ora proseguirà il suo tour de force fra Eurolega (giovedì la trasferta nella tana del Baskonia) e serie A (domenica ospiterà Reggio Emilia). Notizia in aggiornamento . 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

