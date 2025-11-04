La Virtus Bologna vince ancora si impone con Varese 83-77 Vildoza | Campo difficile ce l’abbiamo fatta

Bologna, 4 novembre 2025 – La Virtus si regala una notte e una giornata da capolista solitaria, vincendo a Masnago. E’ vero che Varese ha solo due punti in classifica ed è reduce da quattro stop di fila. Ma Varese è un campo storicamente duro per la Virtus che ci arriva al termine di una settimana nella quale ha usato aerei e pullman e poco le palestre. Martedì scorso era a Kaunas, in Lituania, due giorni dopo a Monaco, in Baviera. Sabato a Trento e oggi a Masnago. Senza dimenticare che giovedì sarà di nuovo impegnata in Eurolega, a Vitoria, contro il Baskonia. Recupera Smailagic, la Virtus, ma fa fatica a lavorare bene sotto canestro, concedendo troppi secondi tiri ai lombardi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

