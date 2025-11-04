La via lungo il parco trasformata in una discarica

Monzatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Decine di sacchi pieni di immondizia insieme a mobili, scaffalature e materiali di risulta e ingombranti. Una vera e propria discarica a cielo aperto. Così si presentava l'area di via Lombra nel comune di Limbiate, lungo il percorso che affianca il Parco delle Groane. Nella giornata di martedì 4. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

