La via lungo il parco trasformata in una discarica

Decine di sacchi pieni di immondizia insieme a mobili, scaffalature e materiali di risulta e ingombranti. Una vera e propria discarica a cielo aperto. Così si presentava l'area di via Lombra nel comune di Limbiate, lungo il percorso che affianca il Parco delle Groane. Nella giornata di martedì 4. 🔗 Leggi su Monzatoday.it