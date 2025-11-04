La versione del Pm | Cuffaro al vertice di una associazione criminale
Totò Cuffaro, ex governatore siciliano sarebbe stato al vertice di una vera e propria associazione criminale. Per lui e altre 17 persone, indagate per associazione a delinquere, corruzione e turbata libertà degli incanti, i pm di Palermo hanno chiesto gli arresti domiciliari. Secondo l’accusa, l’ex presidente della Regione avrebbe utilizzato l’influenza derivatagli dalla lunga carriera politica. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Altre letture consigliate
Tasteofmario. Peppino Di Capri · E mò e mò (Mixed By Erry Remix) [Extended]. PASTA AL FORNO? No problem Dopo il sold-out della versione con la zucca, eccola con le ZUCCHINE (grazie per l'idea! ) GLI INGREDIENTI (x4): • 400g tagliatelle all'uovo • 50 - facebook.com Vai su Facebook
La versione del Pm: "Cuffaro al vertice di una associazione criminale" - Totò Cuffaro, ex governatore siciliano sarebbe stato al vertice di una vera e propria associazione criminale. Si legge su gazzettadelsud.it
Pm, Cuffaro al vertice di una associazione criminale - Totò Cuffaro, ex governatore siciliano sarebbe stato al vertice di una vera e propria associazione criminale. Segnala ansa.it