La versione del Pm | Cuffaro al vertice di una associazione criminale

Feedpress.me | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Totò Cuffaro, ex governatore siciliano sarebbe stato al vertice di una vera e propria associazione criminale. Per lui e altre 17 persone, indagate per associazione a delinquere, corruzione e turbata libertà degli incanti, i pm di Palermo hanno chiesto gli arresti domiciliari. Secondo l’accusa, l’ex presidente della Regione avrebbe utilizzato l’influenza derivatagli dalla lunga carriera politica. 🔗 Leggi su Feedpress.me

la versione del pm cuffaro al vertice di una associazione criminale

© Feedpress.me - La versione del Pm: "Cuffaro al vertice di una associazione criminale"

Altre letture consigliate

versione pm cuffaro verticeLa versione del Pm: "Cuffaro al vertice di una associazione criminale" - Totò Cuffaro, ex governatore siciliano sarebbe stato al vertice di una vera e propria associazione criminale. Si legge su gazzettadelsud.it

versione pm cuffaro verticePm, Cuffaro al vertice di una associazione criminale - Totò Cuffaro, ex governatore siciliano sarebbe stato al vertice di una vera e propria associazione criminale. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Versione Pm Cuffaro Vertice