la vera belva? da imprenditore e napoletano dico che lo è chi riduce napoli al solito cliché
Enrico Ditto: «Basta semplificazioni sulla pelle di Napoli, la città è molto più di un personaggio televisivo. Direste mai che Torino è tutta nelle dirette di Chiara Ferragni?» NAPOLI – «La storia personale e il percorso social della signora Rita De Crescenzo, per quanto possano finanche essere. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
