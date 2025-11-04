la vera belva? da imprenditore e napoletano dico che lo è chi riduce napoli al solito cliché

Enrico Ditto: «Basta semplificazioni sulla pelle di Napoli, la città è molto più di un personaggio televisivo. Direste mai che Torino è tutta nelle dirette di Chiara Ferragni?» NAPOLI – «La storia personale e il percorso social della signora Rita De Crescenzo, per quanto possano finanche essere.

