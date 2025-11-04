La U-Power di Paruzzaro diventa un colosso europeo dei dispositivi di protezione individuale
La U-Power Group di Paruzzaro ha acquistato il 100% di Cerva Group, tra i principali protagonisti europei nel mercato dei dispositivi di protezione individuale.Con sede a Jene?, alle porte di Praga, Cerva è uno dei maggiori fornitori europei di abbigliamento da lavoro e dispositivi di protezione. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
